Jelle Vossen beseft dat Zulte Waregem nog fikse klus wacht: “Het wordt zondag een gekkenhuis”

Alles of niets. Zulte Waregem boekte in de Oostkantons een verrassende maar oververdiende 1-5-overwinning en geeft zichzelf zo de kans om op de slotspeeldag – wanneer Cercle Brugge op bezoek komt – het behoud te realiseren. “Ook komende zondag rekenen we op de steun van onze fans”, doet Jelle Vossen al meteen een oproep aan de Essevee-supporters.

“Ik denk dat we ondanks de spanning, die zeker aanwezig was, toch heel goed aan de wedstrijd beginnen en we maken gelukkig ook meteen dat vroege doelpunt”, keek Vossen tevreden terug op de teamprestatie van Zulte Waregem in het Kehrwegtadion in Eupen. “Vervolgens slaagden we er deze keer wel in om die voorsprong vast te houden en zelfs nog verder uit te diepen. Dat is ons de voorbije weken en maanden te weinig gelukt. Deze keer gingen we zelfs met een 0-4-voorsprong rusten.”

Essevee bleek voor rust vooral op stilstaande fases bijzonder gevaarlijk. “Daar hadden we de voorbije week ook keihard op getraind”, vertelde Vossen na afloop. “Het is altijd mooi wanneer zoiets in het weekend ook effectief dan tot uiting komt in een wedstrijd. Na rust werd het misschien nog even spannend na hun vroege tegendoelpunt, maar uiteindelijk viel ook dat best wel mee.”

“Al dacht ik toch ook wel heel even: het zal toch niet waar zijn”, bekende de ervaren aanvaller ootmoedig. “Uiteindelijk bleef het slechts bij wat steriele druk van Eupen en bleven we al bij al vlot overeind. We konden de match redelijk goed uitspelen en waren zelfs nog enkele keren gevaarlijk in de tegenaanval. Hierbij was ook de steun van onze massaal meegereisde fans belangrijk. Als je ziet met hoeveel ze naar Eupen waren afgereisd, dan kun je toch alleen maar winnen?”

“Dit is dan ook een heel verdiende overwinning die ook enorm veel deugd doet en ook vertrouwen geeft naar de toekomst toe”, aldus nog Vossen, die met Zulte Waregem elf competitiewedstrijden op rij niet wist te winnen. “Ach, vaak gaat het om details in voetbal. Op uitzondering van de matchen voor eigen publiek tegen Gent – toen we met 2-6 verloren – en tegen Eupen, toen we 0-3 achter kwamen, hebben we telkens volop meegedaan voor de zege.”

Afhankelijk van Eupen

Ondanks de vele blije gezichten besefte iedereen bij Zulte Waregem dat komende zondag tegen Cercle Brugge nog een heel zware opdracht wacht. “Het wordt een gekkenhuis”, verwacht Vossen een kolkende Gaverbeek. “Iedereen beseft dat we ook die match gewoon moeten winnen, ook al blijf je dan nog afhankelijk van het resultaat van Eupen (dat de laatste speeldag ingaat met één punt meer dan Essevee, red.). Ook komende zondag rekenen we op de steun van onze fans. Het zou fantastisch zijn om een zes op zes te boeken en op de slotspeeldag het behoud te verzekeren. Daar zullen we wellicht deze week elke nacht over dromen.” Ook zondagavond is het devies van Essevee opnieuw: alles of niets.