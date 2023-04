Belg met Algerijnse roots al anderhalve maand opgesloten in zijn geboorteland: Brussels wisselkantoor gaf hem vals geld

De Belgisch-Algerijnse Mohamed Hamani (49) uit de Henegouwse gemeente Courcelles liet voor hun vertrek 1.500 euro in dinars wisselen in een wisselkantoor in Brussel. Maar in de noordelijke stad Chlef ontdekte men dat een deel van zijn geld vals was. Zonder enige discussie werd de politie gebeld en werd Hamani in de boeien geslagen. Hij zit sindsdien in de gevangenis. Virginie en haar zoon vlogen terug naar België.

“Niemand doet iets, Mohamed wordt in de gevangenis achtergelaten om te sterven”, zegt de vrouw die ten einde raad is.

Een emotionele reactie, zegt onze FOD Buitenlandse Zaken. “Hij heeft de dubbele nationaliteit, maar wij beschouwen hem als een Belg. Dus krijgt hij ook alle hulp die elke Belg die in het buitenland wordt vastgehouden krijgt”, zegt Wouter Poels van de FOD Buitenlandse Zaken.“Dat wil zeggen dat hij consulaire bijstand krijgt en dat er nagegaan wordt dat zijn rechten worden gevrijwaard. In de gerechtelijke procedure kunnen wij ons echter niet moeien.”

Het feit dat hij de dubbele nationaliteit heeft, speelt mogelijk niet in zijn voordeel.