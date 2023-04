Moeder van Youtube-ster (15) aangeklaagd wegens seksueel misbruik: “Jongens moesten strakke broeken dragen om hun ‘bobbels’ te accentueren”

Het schandaal doet veel stof opwaaien in de Verenigde Staten. De 15-jarige Piper Rockelle is dan ook een van de bekendste Youtubers van het land. Ze telt liefst 11 miljoen volgers. Succes waar haar moeder een groot aandeel in heeft, want zij is degene die de concepten voor de video’s bedenkt. Vaak gaat het om onschuldige ludieke uitdagingen, maar niet alle video’s lijken even passend bij de jonge leeftijd van Rockelle. Zo nam ze enkele maanden geleden nog een video op waarbij ze op 24 uur tijd met 100 verschillende jongens date.

Vaak komen ook familieleden of vrienden aan bod in de video’s van Rockelle. Elf van die “figuranten” hebben nu een klacht ingediend tegen Tiffany Smith. Ze voelen zich “uitgebuit voor het eigen gewin van Smith” en zijn niet te spreken over de “ongepaste” manier waarop ze door de moeder werden behandeld.

Niet alleen werden de kinderen niet betaald voor hun optredens in de video, uit de getuigenissen blijkt ook dat het om ernstige beschuldigingen van seksueel misbruik gaat. De gebundelde klacht telt liefst 150 pagina’s. De minderjarigen beweren onder meer dat Smith voortdurend over seks praatte tegen hen: “Ze zei dat we ons sexy moesten gedragen in de video’s en wilde dat we onthullende kleding droegen. Jongens moesten hun shirt uitdoen en een strakke broek dragen om hun ‘bobbels’ te accentueren. Want seks verkoopt, zei ze dan.”

Onderbroek van dochter verkocht

De jongeren zouden ook regelmatig relaties hebben moeten faken met elkaar. Eén getuige zegt zelfs dat Smith hun aanmoedigde om orale seks uit te proberen. Zelf zou ze de kinderen ook veelvoudig op ongepaste wijze hebben aangeraakt op hun benen, dijen en achterwerk, aldus de aanklagers. Er is ook sprake dat ze een gedragen onderbroek van haar minderjarige dochter zou hebben verkocht aan een onbekende fan. “Oude mannen houden daarvan om aan te ruiken”, zou Smith toevertrouwd hebben aan een van de jongeren.

De moeder zou tot slot ook links naar de Youtube-accounts van verschillende kinderen op pornosites hebben geplaatst. “Bewuste sabotage”, klinkt het bij de jonge Youtubers. Want het internetverkeer dat die links genereerde, zorgde ervoor dat het algoritme van Youtube ging denken dat er ongepaste content op hun accounts verscheen.

De kinderen eisen ieder twee miljoen dollar schadevergoeding. Ook Hunter Hill, de partner van Smith, wordt aangeklaagd. Hij deed dienst als cameraman en cinematograaf voor de video’s. De rechtszaak is vandaag gestart.