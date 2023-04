Jongen (15) stak stiefvader dood na beschuldiging van diefstal: reconstructie en geluidsopname brengen duidelijkheid

In Huizingen heeft het gerecht maandag een reconstructie gehouden van de fatale ruzie op kerstdag waarbij Elvis B. (33) dodelijk werd getroffen met een mes. Het staat nu ook vast dat niet zijn 17-jarige stiefdochter de feiten pleegde, maar wel haar jongere broer. Dat blijkt onder meer uit een geluidsopname waarop de dodelijke steekpartij te horen is.

Op kerstdag 2022 werd de politie in allerijl naar Huizingen geroepen, na een felle ruzie in het gezin van Elvis B. De man liet er het leven nadat hij met een keukenmes in de borst was gestoken. Het was lang niet de eerste keer dat de politie moest tussenkomen voor huiselijk geweld op het adres van het nieuw samengestelde gezin met drie kinderen.

De 17-jarige stiefdochter van de man nam de schuld op zich en verklaarde dat ze haar stiefvader had bedreigd met een mes, waarna hij het wapen had afgenomen en zichzelf had verwond. Het gerecht twijfelde aan die versie van de feiten en vorige maand raakte bekend dat haar 15-jarige broer in een gesloten instelling was geplaatst en eveneens bekentenissen had afgelegd.

Geluidsopname

Het gerecht hield daarom maandag een reconstructie in de woning van het gezin, waarbij duidelijk werd dat het wel degelijk de 15-jarige stiefzoon was die de dodelijke messteek had toegediend. “De feiten werden nagespeeld door de betrokkenen”, zegt een bron dicht bij het onderzoek. “Er zaten geen tegenstrijdigheden meer in hun versies. Daarenboven bestaat er een geluidsopname van het hele incident, die de bevindingen bevestigt.”

Op die geluidsopname is onder meer te horen hoe de 15-jarige jongen brullend te keer gaat tegen slachtoffer Elvis B., nadat die de jongen had beschuldigd van diefstal.

“Dat verwijt is inderdaad de aanleiding geweest van de feiten”, zegt advocaat Bart Siffert, die de belangen van de 15-jarige verdachte behartigt. “Maar die ruzie is niet dé oorzaak. Er heerste binnen dat gezin een verontrustende opvoedingssituatie. De kinderen werden opgevolgd door de sociale diensten, als slachtoffer welteverstaan. Het gaat om minderjarigen die al heel wat hebben meegemaakt. Mijn cliënt is in een razernij ontstoken, de valse beschuldiging was de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Tot die dag was hij nooit agressief uit de hoek gekomen.”