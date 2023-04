Oussama El Azzouzi genoot van nieuwe basisplaats tegen Seraing: “Onze grote sterkte is dat ook de bankzitters goed kunnen voetballen”

Begin dit seizoen verliet Oussama El Azzouzi (21) het Nederlandse FC Emmen voor een avontuur bij Union. Sindsdien speelde de in Nederland geboren Marokkaan 821 minuten voor de Brusselaars, gespreid over 26 wedstrijden. Erg veel minuten zijn dat nog niet, maar El Azzouzi blijft hoopvol. “Het enige wat ik als voetballer kan doen, is mij tonen als de coach mij nodig heeft.”

Zou Oussama El Azzouzi zich zijn transfer naar Union anders hebben voorgesteld? De 21-jarige Marokkaan moet het vaak doen met slechts een invalbeurt, soms komt hij zelfs helemaal niet aan de bak. Zondag mocht de middenvelder wél nog eens opdraven: coach Karel Geraerts (41) roteerde stevig met het oog op de cruciale Europa League-wedstrijd tegen Leverkusen komende donderdag, en dus verscheen onder meer El Azzouzi nog eens aan de aftrap in de 2-1-overwinning tegen Seraing. Hij speelde uiteindelijk de volledige wedstrijd.

“In de eerste helft speelden we goed voetbal, maar in de tweede helft maakten we het onszelf nog onnodig moeilijk tegen Seraing” Oussama El Azzouzi - Union

En het moet gezegd: de Marokkaan deed het allesbehalve slecht. El Azzouzi straalde rust uit aan de bal en stond defensief meer dan zijn mannetje. “Er werden inderdaad heel wat wissels doorgevoerd, maar ik denk dat we het allemaal wel prima gedaan hebben”, aldus El Azzouzi. “In de eerste helft speelden we goed voetbal, maar in de tweede helft maakten we het onszelf nog onnodig moeilijk. Uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, winnen. Dat is het allerbelangrijkste. Nu kan de focus naar Leverkusen.” (Lees verder onder de foto.)

“Als ik speelminuten krijg, moet ik me laten zien. Dat is het enige wat ik kan doen”, aldus El Azzouzi. — © BELGA

Ook over zijn eigen wedstrijd was El Azzouzi meer dan tevreden. “Ik denk dat ik wel een aardig balletje kan trappen, en ik ben blij dat ik nog eens minuten mocht maken. Tegen Union Berlin mocht ik door de blessure van Lazare ook starten, en ik denk dat ik mijn taken toen ook prima heb uitgevoerd. Als ik speelminuten krijg, moet ik me laten zien. Dat is het enige wat ik als voetballer kan doen.”

Sterk middenveld

Toegegeven: het feit dat El Azzouzi geen vaste waarde is in de Brusselse elf, heeft zeker ook te maken met de sterkte op het middenveld van Union. Met Lynen, Lazare en Teuma heeft Union een gouden driehoek in het midden. De grote pech voor El Azzouzi? “Klopt, ons middenveld is erg sterk. Maar ook de jongens op de bank kunnen voetballen. Ik denk dat dat onze grote sterkte is dit seizoen. Daarom staan we nu ook op die tweede plaats. Als er iemand niet is, kunnen we dat allemaal goed invullen.”

El Azzouzi mag donderdag misschien zelfs stiekem hopen op een nieuwe basisplaats. Lynen had een pijntje en zat daarom niet in de selectie tegen Seraing om geen onnodige risico’s te nemen. El Azzouzi lijkt de beste kandidaat om de 24-jarige Belg te vervangen als hij niet speelklaar raakt. “Daar zal de trainer wel over beslissen. Hij had inderdaad een pijntje, maar of dat problemen zal opleveren voor donderdag, weet ik niet. Tegen Seraing had de coach mij nodig, en ik heb mij ook laten zien. De focus moet nu naar donderdag. Ik verwacht een spectaculaire wedstrijd en we gaan er alles aan doen om ons te kwalificeren voor de halve finales van de Europa League”, besluit El Azzouzi.