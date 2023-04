De Truiense achterban is niet opgezet met het nieuwe aanvangsuur. “We krijgen mails en telefoons van ontgoochelde supporters”, zegt brand manager Bert Stas. — © BELGA

Sint-Truiden

STVV ontvangt zondag Antwerp om 13.30 uur in plaats van 18.30 uur. Die kalenderwijziging minder dan een week voor de aftrap zet kwaad bloed bij de fans. “We krijgen mails en telefoons van ontgoochelde supporters”, zegt brand manager Bert Stas, voor wie het ook alle hens aan dek is om organisatorisch alles in goede banen te leiden.