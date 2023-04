Plotse kalenderwijziging frustreert fans Antwerp en Westerlo: “We blijven de speelbal van de Pro League en Eleven”

Net als vorig seizoen worden twee wedstrijden van de slotspeeldag naar een ander speelmoment verplaatst. En net als een jaar geleden is de Great Old een van de betrokken partijen. Antwerp - Cercle Brugge werd vorig jaar van zondag naar zaterdag verschoven. Nu speelt het stamnummer 1 wél op zondag, weliswaar enkele uren vroeger dan voorzien: om 13.30 uur in plaats van 18.30 uur. Westerlo trekt zaterdagavond om 18.15 uur naar Seraing.

“We blijven de speelbal van de Pro League en Eleven Sports”, herhaalt Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) zijn uitspraken van enkele maanden geleden, toen de Antwerp-fans de midweekmatch in Oostende boycotten vanwege het onhaalbare aanvangsuur.

“Men staat niet stil bij de volksverhuis die met zo’n uitmatch gepaard gaat. Er trekken 22 supportersclubs naar Stayen, goed voor 1.175 fans. De bussen die ingelegd worden om hen in Sint-Truiden te krijgen, zijn in veel gevallen ’s ochtends voor een ander evenement gereserveerd. De supportersclubs zullen, ámper zes dagen voor de aftrap, moeten puzzelen om hun bussen om te boeken.”

“Ik doe nogmaals een oproep aan de Pro League om iets meer voor de voetbalfan in de bres te springen, in plaats van alleen maar de kaart van de rechtenhouder te trekken” Dominik Van Landeghem, woordvoerder FASC

Ook heel wat supporters die van plan zijn om naar Haspengouw te trekken, moeten hun plannen nu herzien. “Sommigen onder ons werken overdag, of nemen deel aan de Antwerp Ten Miles (die eveneens om 13.30 uur van start gaat, red.). Daar gaat men gewoon te licht over. Bij dezen doe ik nogmaals een oproep aan de Pro League om iets meer voor de voetbalfan in de bres te springen, in plaats van alleen maar de kaart van de rechtenhouder te trekken”, besluit Van Landeghem.

Begrip voor La Doyenne

In Westerlo zagen ze de verplaatsing naar Seraing dan weer verzet naar zaterdagavond om 18.15 uur. Jorn Van Rillaer, voorzitter van het Westels Supporters Platform, toont begrip omdat er in Luik rekening gehouden moet worden met de wielerwedstrijd Luik-Bastenaken-Luik. Toch heerst er vooral frustratie.

“We hadden al een vermoeden dat onze wedstrijd om die reden verplaatst zou worden. Al kan de kalendermaker daar op voorhand toch rekening mee houden? De datum van Luik-Bastenaken-Luik ligt toch al langer vast”, zucht Van Rillaer. “Bovendien lag er bij Eleven blijkbaar nog geen scenario klaar, want we hebben nog een tijdje moeten wachten op het nieuwe uur van de wedstrijd.”

Komt daar nog bovenop: de administratieve rompslomp. Voor de supportersclubs én de fans. “Het is een schande. Niet alleen de fans moeten hun weekend nu weer helemaal omgooien, alle bussen waren vastgelegd voor zondagavond. We hadden de clubs wel op de hoogte gebracht dat de wedstrijd verzet kon worden, je kan niet zomaar een bus vastleggen voor twee dagen, hè. Hopelijk zijn er nu zaterdag voldoende bussen en chauffeurs beschikbaar. Anders hebben we een groot probleem.”

“Hopelijk zijn er nu zaterdag voldoende bussen en chauffeurs beschikbaar. Anders hebben we een groot probleem” Jorn Van Rillaern, Westels Supporters Platform

Met de eigen wagen naar Luik rijden is immers geen optie. Dat na de verschuiving naar zaterdagavond het lokale bestuur vasthoudt aan een combiregeling voor de Westelse fans, is een laatste factor die Van Rillaer frustreert. “In combinatie met Luik-Bastenaken-Luik had ik nog begrip voor die beslissing, maar nu hebben we geen verdere uitleg gekregen. Als club zitten wij in de laagste risicocategorie, waardoor het aantal combiregelingen beperkt blijft. Maar nu begrijp ik het niet. Eigen vervoer of niet, dat maakt toch al snel een verschil van een honderdtal fans.”