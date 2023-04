Evenement met Egbert Lachaert in Limburgs café geannuleerd: “Vakbonden zijn bedreiging voor onze democratie aan het worden”

Een evenement in het Limburgse Rijkhoven (Bilzen) waar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert maandagavond in dialoog zou gaan met burgers, is geannuleerd door de lokale burgemeester omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De reden daarvoor is een actie van de politievakbonden aan het café. “Dit mogen we niet normaal vinden”, reageert Lachaert.

Het evenement Vragenvuur zou maandagavond plaatsvinden in café ’t Lindje in Rijkhoven, deelgemeente van het Limburgse Bilzen. De annulatie is zonet aangekondigd door burgemeester Bruno Steegen. “Naar aanleiding van de aangekondigde actie van de politievakbonden en de ervaringen in andere steden, kunnen we de veiligheid vanavond niet garanderen. Daarom hebben we beslist om het evenement te annuleren”, klinkt het.

Actie van politie

De politiebonden, die boos zijn over het afspringen van een sectoraal akkoord zouden Lachaert normaal opwachten bij aanvang van het evenement georganiseerd door Open VLD. De actie zou gevoerd worden zoals eerder ook al in Bree. “Aan de actie in Bilzen werd goed gehoor gegeven. Zo ‘n 50-tal vakbondsmilitanten van de politiebonden NSPV, VSOA, ACOD en ACV uit diverse politiezones zouden normaal aanwezig zijn”, klinkt het bij de politie. Maar van actie voeren komt dus niets in huis.

“Ik heb filmpjes gezien van eerdere acties tijdens zo een bijeenkomst”, zegt burgemeester Steegen (Beter Bilzen), “en ik heb als burgemeester beslist dat naar aanleiding van de ervaringen in andere steden, we de veiligheid vanavond niet kunnen garanderen.”

Lachaert: “Niet normaal”

De Open VLD-voorzitter is geschrokken van die beslissing. “Vanavond kon men de veiligheid van de mensen die zouden komen niet garanderen”, reageert hij. “U leest het goed: de veiligheid van gewone burgers en mensen in een lokaal café kon niet gegarandeerd worden. Waarom? Omdat vakbonden die in het verleden al met rookbommen en voetzoekers onschuldige burgers hadden aangevallen tijdens evenementen van onze partij, er vanavond opnieuw mee dreigden bezoekers aan te vallen.”

LEES OOK. Egbert Lachaert bekogeld met voetzoekers door politievakbonden: “Schandalig”

“Laat dit bericht goed doordringen en herlees het desnoods”, gaat Lachaert verder. “Geen enkele democraat zou dit normaal mogen vinden. Politievakbonden hebben het recht te betogen, maar wij hebben het recht samen te komen en ons te verenigen. Als de ene de andere rechten ontzegt, eindigen we in de dictatuur. Vakbonden, zeker diegene die vanavond acties planden, zijn een bedreiging voor onze democratie aan het worden. Wij bekijken de komende tijd welke politieke en juridische stappen hiertegen mogelijk zijn, want dit mogen we nooit normaal vinden.”