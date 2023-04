Zion zal via de verzekering aanspraak kunnen maken op een vergoeding nu het probleem gekend is. — © djr

Harelbeke/Desselgem

Vrijdagavond stonden verschillende wagens in panne nadat ze getankt hadden bij Gabriëls in de Gentsesteenweg in Harelbeke. Het bedrijf liet het euvel onderzoeken en kwam tot de constatering dat ze dubbele pech kenden. Gedupeerden zullen vergoed worden.