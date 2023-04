Douane zet corrupte medewerkers te kijk bij eigen personeel

In de strijd tegen corruptie, licht de douane in ons land “systematisch” het personeel in over elke veroordeling van een douanier die zich liet omkopen. “De arrestaties en veroordelingen van douaniers in het kader van corruptie worden, samen met een toelichtende boodschap, systematisch gepubliceerd op het intranet van de douane”, zegt minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V). Die werd in het parlement ondervraagd over de strijd tegen drugs en de extra aanwervingen die bij de douane staan te gebeuren.

Of de minister geen schrik heeft dat drugskartels de extra aanwervingen gaan misbruiken om handlangers in de douane te laten infiltreren, wilde MR-Kamerlid Emmanuel Burton weten. Volgens Van Peteghem is de douane daar extra alert voor. Zo moet al het personeel een veiligheidsscreening doorlopen, waaraan de Staatsveiligheid meewerkt. Daarnaast wordt het personeel via preventie- en sensibiliseringscampagnes gewezen op de gevaren van infiltratie en corruptie. En tot slot wordt – ter afschrikking – het personeel dus ingelicht wanneer een douanier tegen de lamp loopt.(wer)