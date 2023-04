NMBS zet dagelijks gemiddeld 13 reizigers noodgedwongen op de taxi (maar die worden niet thuis afgezet)

Je neemt ’s avonds laat in Mechelen de trein naar je woonplaats in Gent. Maar bij het overstappen in Brussel gaat het mis. De aansluitende trein – de laatste die die dag naar Gent spoort – is afgeschaft, waardoor je in Brussel strandt. “In zulke situaties – ook wanneer je door een treinvertraging de aansluiting met de laatste trein mist – zorgen we ervoor dat onze reizigers toch nog op hun bestemming geraken, bijvoorbeeld met een taxi”, klinkt het bij de NMBS. En dat gebeurt vaker dan je zou denken. Vorig jaar zette het spoorbedrijf zo’n 4.900 gestrande reizigers in een taxi, omdat de laatste trein naar hun station van bestemming door omstandigheden niet reed. Dat blijkt uit cijfers die minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aan het parlement bezorgde.

Het gaat gemiddeld om zo’n 13 reizigers per dag. Totale kostprijs: zo’n 217.000 euro. Voor alle duidelijkheid: de ingeschakelde taxi brengt je niet tot aan je deur, maar tot aan het station van je eindbestemming. (wer)