Wie geld en plaats te veel heeft, kan dinsdag in het Zwitserse Zürich een skelet van een T-rex op de kop tikken. Al is de veiling erg controversieel. Veel paleontologen vinden het ongehoord dat er gemarchandeerd wordt met museumstukken ten koste van de wetenschap. Aan de andere kant: “Dit skelet is een museum niet waard.” Toch wordt verwacht dat een rijkaard er miljoenen voor zal overhebben. Waarom toch?