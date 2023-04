CD&V bereid abortuswet uit te breiden, maar wil niet verder dan 14 weken gaan

CD&V is dan toch bereid om de wet op abortus uit te breiden, maar wil daarin niet zover gaan als de andere regeringspartijen. Na veertien weken is een abortus voor de Vlaamse christendemocraten nog altijd een taboe. Een expertencommissie pleit in een rapport nochtans voor een uitbreiding van twaalf naar achttien weken.

Ethische thema’s en CD&V: het is altijd een moeilijke combinatie geweest. Ook nu met de uitbreiding van abortus. Zes van de zeven Vivaldi-partijen zijn voor, maar CD&V eiste bij de regeringsvorming dat ze hun wil niet zouden doordrukken. Er werd wel een expertencommissie aangesteld die onafhankelijk moest onderzoeken wat mogelijk is.

Die commissie is intussen klaar met haar werk. Het rapport wordt vandaag in de Kamer voorgesteld, maar het is duidelijk dat de experten unaniem voor een uitbreiding van twaalf naar achttien weken zijn. Alleen ziet CD&V dat niet zitten. De partij zegt een voorzichtige lezing van het rapport te hebben gedaan en heeft daaruit een eigen voorstel gefilterd. Dat is voor de coalitiepartners te nemen of te laten. Dit of niets dus. Erover onderhandelen wil CD&V niet. “Abortus is een ethisch thema en geen tapijtenhandel”, zegt Kamerlid Els Van Hoof.

In het voorstel gaat CD&V dus niet verder dan veertien weken. Omdat de ingreep na de veertien weken veel ingrijpender wordt, zegt Van Hoof. “Tot dan is er een zuigcurettage mogelijk, maar nadien is het ofwel een ingreep onder verdoving en wordt de foetus gebroken en in stukken verwijderd. Dat heeft een serieuze impact op de vrouw.” Een tweede reden vindt de partij in een recent wetenschappelijk onderzoek uit 2021 dat aangeeft dat foetussen vanaf vijftien weken pijn ervaren. “Of het zich ook bewust is van die pijn is een andere zaak, maar voor ons is dit een ethische zaak.”

Uitzondering

Om medische redenen en in zeer uitzonderlijke omstandigheden – bij incest of verkrachting – kan er een uitzondering worden gemaakt, maar de termijn van veertien weken overschrijden, is voor CD&V wel een no go. De partij is ervan overtuigd dat ze zo het overgrote deel van vrouwen kan helpen dat nu naar Nederland trekt voor een abortus. Vooral in combinatie met gratis langdurige voorbehoedsmiddelen zoals het spiraaltje. Volgens Van Hoof is 70 procent van het aantal abortussen het gevolg van geen of foute anticonceptie. Die goed en gratis ter beschikking stellen, kan mee een oplossing zijn, klinkt het. “Maar van mij mogen daar ook andere voorbehoedsmiddelen bij zitten.”

Zowel de socialisten als de groenen betreuren de houding van CD&V. “Ze heeft dit rapport zelf geëist, en nu het er is, kiest ze er willekeurig wat uit en is het te nemen of te laten?”, aldus een teleurgestelde Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere. Ook Groen-covoorzitster Nadia Naji is niet te spreken over de houding van haar coalitiepartner. “Wanneer vrouwen levensbelangrijke beslissingen maken, dan zouden ze daarvoor moeten kunnen terugvallen op wetenschappelijke feiten en niet op het buikgevoel van één partij die vindt dat een mening harder doorweegt dan het advies van experten.”