Geen motivatiepremie voor KV Oostende: Club Brugge mag Kustboys zondag niet ‘sponsoren’

Als Club Brugge nog de Champions’ Play-offs wil spelen, heeft het de hulp van KV Oostende nodig. Maar wat in Nederland mag, is bij ons verboden: een extra duwtje in de rug in de vorm van een premie.

Hadden de spelers van KV Oostende, intussen veroordeeld tot degradatie, niet graag nog een extra spaarcentje verdiend komende zondag? Bijvoorbeeld uit de kas van Club Brugge, dat alleen nog bij de eerste vier kan komen als de Kustboys op de slotspeeldag iets rapen op bezoek bij AA Gent? Helaas voor behoeftige KVO’ers: de spelers van blauw-zwart mogen hen geen extra centen toeschuiven. Het bondsreglement verbiedt iedere vorm van aanmoedigingspremie. Volgens artikel B11.207 is dit competitievervalsing: “Het aanbieden of geven van een voldoende belangrijk geacht voordeel aan spelers van een andere dan zijn eigen club, die wegens haar klassering belang heeft bij het resultaat van de wedstrijd.”

Stroopwafels

Dat is al lang zo en geldt voor de meeste landen. In Nederland is het wel toegestaan, zij het onder een bepaalde vorm. In 2019 onderzocht Emmen of het 25.000 euro aanmoedigingspremie mocht geven aan Fortuna Sittard in de strijd tegen degradatie. Dat is verboden.

Geschenken van sponsors zijn wél toegestaan. In 2016 beloofde een sponsor van PSV aan de spelers van De Graafschap een nieuwe iPhone als die iets zouden behalen tegen Ajax. Wat ook gebeurde.

En in 2021 beloofden sponsors van Go Ahead Eagles via een ludieke actie aan spelers van Helmond Sport bier, stroopwafels én een jaar lang gratis autowassen. Wat ze ook kregen. (kvu)