Heel Cercle Brugge is vol lof over Japans goudhaantje Ayase Ueda: “Hij haalt het beste uit zichzelf”

Ook in Japan volgen ze de prestaties van Ayase Ueda op de voet. “Japanse journalisten zeggen me altijd dat Ayase hun prioriteit is, ook al staan er nog andere Japanners op het veld”, weet perschef Louis-Philippe Depondt. — © BELGA

Wie van een avondje voetbal houdt om nooit meer te vergeten, moet zondag aan de Gaverbeek zijn. De volksverhuizing is nu al begonnen, want Zulte Waregem en Cercle Brugge zullen er een strijd op leven en dood uitvechten. Cercle wil de droom waarmaken en achtste worden, Zulte Waregem alsnog het behoud in 1A afdwingen. Dan kan het maar beter een goede oplossing bedenken om Ayase Ueda aan banden te leggen. De Japanse spits is een van de sensaties in deze competitie en een garantie op goals. Straks wordt hij ongetwijfeld grof wild op de transfermarkt.

Met een beetje meeval kan Cercle Brugge straks misschien nog de topscorer leveren na de reguliere competitie. Ayase Ueda telt zeventien goals, één minder dan Gianni Bruno, twee minder dan Hugo Cuypers. Het wordt moeilijk om ze in te halen, maar het kan nog, want weinig spitsen zijn zo efficiënt als Ueda.

Het moet van wijlen Josip Weber geleden zijn dat Cercle nog eens zo’n type afwerker in huis had. Twee jaar geleden was er wel Ike Ugbo, maar nu blijkt Ueda toch van een ander kaliber. Knap werk van sportief directeur Carlos Avina door de Japanner naar Brugge te halen en niet eens voor anderhalf miljoen euro. Straks is hij ongetwijfeld het veelvoud waard en wie weet nog veel meer als Cercle zondag wint in Waregem, achtste wordt en deelneemt aan de Europe play-offs.

De fans worden nu al nerveus bij de gedachte dat Ueda in de zomer misschien alweer vertrekt. In tegenstelling tot Ugbo werd hij gekocht en ligt hij nog onder contract, maar dat betekent natuurlijk niks op de huidige voetbalmarkt. Ueda zal ook een fikse loonsverhoging verwachten na zo’n knalseizoen, maar het is ook de ideale gelegenheid om eigenaar AS Monaco eindelijk eens wat terug te geven voor de forse investeringen. Ook op dat vlak worden het dus spannende maanden. Aan belangstelling zal het alvast niet ontbreken want Ueda, die vorige winter ook actief was op het WK in Qatar, kon na een korte aanpassingsperiode helemaal doorbreken.

Taalbarrière

Assistent-trainer Jimmy De Wulf werkt al sinds vorige zomer met Ueda en is eveneens vol lof over de spits. “Hij is vooral dodelijk efficiënt, maar is ook snel, heeft een enorm goede trap, weet perfect waar hij moet lopen en maakt zo de ruimte vrij voor zichzelf, waardoor hij het hoogste rendement uit zichzelf haalt. Ayase is een complete spits, want ook zijn sprongkracht en detente zijn bovengemiddeld. Zelfs tegen grote en kopbalsterke verdedigers staat hij met zijn eerder kleinere gestalte zijn mannetje.”

“Ayase is een complete spits, want ook zijn sprongkracht en detente zijn bovengemiddeld. Zelfs tegen grote en kopbalsterke verdedigers staat hij met zijn eerder kleinere gestalte zijn mannetje” Jimmy Dewulf, assistent-coach Cercle Brugge

Ook over de mens achter de aanvaller is De Wulf best te spreken. “De taal is een barrière, maar hij leert nu Engels en het gaat nu al beter op dat vlak. Voor tactische zaken nemen we er nog steeds de translater op de smartphone bij, maar gezien zijn prestaties lijkt hij alles behoorlijk te snappen. “

“Ik zeg niet dat je met Ayase nu al een heel gesprek in het Engels kan voeren, maar de meeste dingen begrijp hij nu wel”, weet perschef Louis-Philippe Depondt. “Ayase is trouwens onze meest gevraagde speler in de mixed zone omdat er altijd Japanse journalisten of correspondenten aanwezig zijn. Zij zeggen mij ook altijd dat Ayase voor hun prioriteit is, ook als er nog andere Japanners op het veld stonden. In Japan volgen ze hem dus op de voet.”

Nonchalant en flamboyant

Samen met zijn vrouw woont Ueda in Knokke en hij komt dagelijks op eigen houtje met de auto naar het stadion. “Hij is goedlachs en ligt ook goed in de groep”, weet Depondt. “Vroeger hadden we hier zijn naamgenoot Naomichi Ueda, maar die zonderde zich altijd af met een boekje, Ayase is veel socialer.” In het begin van zijn eerste maanden in Brugge veranderde hij vaak de kleur van zijn haar, de Japanse topspits is ook wel ijdel en flamboyant. “Dat mag, want Ayase is Ayase”, aldus De Wulf. “Hij is altijd zichzelf en hij houdt inderdaad wel van een grapje. Op dat vlak is hij misschien wat anders dan de doorsnee-Japanner. Hij is wat nonchalanter, maar zal er wel nooit de kantjes van aflopen.”