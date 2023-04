Vlaamse imkers zien massale bijensterfte: “Ik ken een imker die tweehonderd van de driehonderd bijenvolken kwijt is”

Het Vlaamse Bijeninstituut (VBI), met zetel in Nijlen, dringt bij de Vlaamse overheid aan op een crisisberaad. “We hebben dit weekend brieven verstuurd naar het Vlaams ministerie van Landbouw en naar het Federaal Voedselagentschap”, zegt voorzitter René De Backer. “We kregen nooit eerder te maken met een bijensterfte die zo massaal is. Dit is ongezien en vraagt om dringende maatregelen.”

De grote bijensterfte waarmee de imkers dit jaar worden geconfronteerd, is geen louter Vlaams probleem. Ook Nederlandse imkers klagen dat een derde van de honingbijen de winter niet heeft overleefd. “De cijfers variëren wel van streek tot streek”, vertelt bijenexpert Erik Goris. “In de regio Lier is sprake van 70% bijensterfte, in Limburg zou het maar om iets meer dan 10% gaan.”

De toestand is volgens Erik Goris erger dan de cijfers doen vermoeden. “Ik ken een imker die tweehonderd van de driehonderd bijenvolken kwijt is, maar dat niet wil aangeven. Er is sprake van een zekere schroom. Imkers geven niet graag toe dat veel bijenvolken sterven omdat ze zich dan slechte imkers voelen, maar dat is onzin. Iedereen verliest wel eens bijenvolken.”

Afhaken

Toon Jacobs is voorzitter van De Rosse Bie, een imkervereniging die in vijftien Kempense gemeenten actief is. “Bij mij valt het mee, maar globaal gezien is er ook bij ons meer bijensterfte dan normaal. Dat is zeker verontrustend. Als imker ga je dan twijfelen. Ik ben zelf ooit ook hard getroffen. Koop je dan nieuwe bijenvolken aan, of stop je ermee? Imkers die twee jaar na elkaar met dergelijke bijensterfte worden geconfronteerd, haken vaak af.”

Bijenexpert Erik Goris vermoedt dat de bijensterfte nog ernstiger is dan de statistieken doen vermoeden. — © Joris Herregods

Meer oorzaken

De oorzaak van de bijensterfte is moeilijk te achterhalen. “We hebben het over het verdwijnsyndroom”, legt Erik Goris uit. “Dat betekent dat er veel symptomen zijn, maar geen eenduidige oorzaak.”

“Eén dader is de varroamijt die parasiteert in de bijen. Deze mijt voedt zich met het vet van de bij en dat is vooral slecht voor de langlevende bij. We maken een onderscheid tussen de kortlevende zomerbij en de langlevende winterbij. Deze laatste heeft haar vet nodig om de winter te overleven.”

“Maar ook imkers die hun bijenvolken tegen de varroamijt behandelen, worden met hogere sterftecijfers geconfronteerd. Er moeten ook andere oorzaken zijn”, meent Erik Goris. “Dan denken we aan landbouwgif, maar ook aan de schrijnende achteruitgang van de biotoop waarin de bijen gedijen. Daarin heeft onze overheid een verantwoordelijkheid. De politiek is te zeer gefixeerd op de natuurgebieden, maar ook daarbuiten moeten we maatregelen treffen om onze bijen een toekomst te geven.”

Zomerbloeiers nodig

“Bijen hebben suikers en eiwitten nodig. De eiwitten zijn essentieel voor het afweersysteem van deze insecten. Die eiwitten halen ze uit stuifmeel. De voorbije jaren zijn wel acties ondernomen om meer voorjaarsbloemen te hebben, maar vanaf juni is nergens nog een bloem te zien. We hebben dus ook zomerbloeiers nodig. Doorgaans zijn dat tweejarige planten die pas in het tweede jaar bloeien, maar vandaag al in het eerste jaar worden gemaaid. Ik daag u uit om nog een wilgenroosje of een koningskaars te vinden.”

Er zijn meer zomerbloeiers nodig, zoals dit wilgenroosje. — © RR

“Een bijenvolk heeft tot 50 kilo stuifmeel nodig per jaar. Een volwassen kastanjeboom levert het equivalent van drie hectare stuifmeelbloeiers, maar die boom wordt vaak gerooid omdat het geen inheemse soort is. Er is dus een ander natuurbeleid nodig. We baseren ons nog steeds op een boek over bermbeheer uit de jaren tachtig, maar de situatie is vandaag helemaal anders.”

Meer wetenschappelijk onderzoek vereist

Het Vlaams Bijeninstituut dringt bij de verschillende overheden aan op maatregelen. “Niet alleen de natuurgebieden, maar ook de landbouwgebieden en industriezones moeten eindelijk het hele jaar bijenvriendelijke planten hebben”, vraagt voorzitter René De Backer. “We vragen ook meer wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van bijensterfte. Anders blijft er straks geen enkele bij meer over.”

“We willen graag achterhalen waarom die winterbijen minder lang leven”, zegt ook Toon Jacobs van De Rosse Bie. “Je leest over andere dieren die zich aanpassen aan de omstandigheden, zoals makrelen die sneller geslachtsrijp worden omdat ze minder lang leven. Imkers praten niet graag over hun verlies, maar op bijenmarkten merk je wel dat de vraag naar nieuwe bijenvolken sterk toeneemt. Dat is een teken aan de wand.”

Het Vlaams Bijeninstituut organiseert op zondag 30 april, met de steun van de Europese Commissie, een virtueel bezoek aan het Pollinator Park. Daar kom je alles te weten over bijen en hun rol in de bestuiving. Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen, bij Tabloo, Gravenstraat 3 in Dessel.