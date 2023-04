Russische site pakt uit met huiveringwekkende bekentenissen van Wagnerhuurlingen: “Ja, we moesten ook kinderen doden”

“We moesten iedereen uitroeien. Mannen, vrouwen, kinderen. Ik heb zelfs een 5 à 6-jarig meisje van dichtbij moeten doodschieten.” Deze huiveringwekkende bekentenissen komen van twee leden van de Wagnermilitie. In een gesprek met de Russische mensenrechtenorganisatie Gulagu.net bekennen ze, los van elkaar, oorlogsmisdaden in Soledar en Bachmoet.

Azamat Uldarov en Alexei Savichev werden in een Russische gevangenis gerekruteerd om in Oekraïne te gaan vechten met de Wagnermilitie van Jevgeni Prigozjin. In ruil werd hun straf kwijtgescholden. Vandaag leven ze ondergedoken in Rusland. Veel spijt tonen ze niet, ze zijn vooral bang voor hun eigen leven.

We konden hun weerzinwekkende getuigenis onmogelijk verifiëren, maar volgens de Russische mensenrechtenorganisatie Gulagu.net, niet bepaald Poetin-gezind, waren ze oprecht en herhaalden ze meermaals dat ze geen andere keuze hadden. Dat ze alles op bevel deden van de commandanten en dat weigeren gelijk stond aan executie. Het was dus doden of zelf gedood worden volgens hen.

Savichev zei dat ongeveer 70 voormalige gevangenen die weigerden bevelen op te volgen, onder zijn bevel werden geëxecuteerd.

Doodgeslagen met hamer

Azamat Uldarov - waarom de twee in de gevangenis zaten is niet bekend - vertelde dat hij een 5 à 6-jarig meisje in het hoofd schoot. “Ze huilde, maar ik had geen keuze. Ik schoot haar gewoon dood”, zegt hij zonder veel emoties te tonen.

Ze sneden mensen de keel over, bekenden ze. “Toen Prigozjin ons beval om mensen te doden met een hamer, hebben we dat ook gedaan.”

Een andere keer”, zegt Uldarov, “beval hij ons om een appartement met zo’n 400 bewoners ‘op te kuisen’. Iedereen moest dood. Mannen, vrouwen, ouderen, kinderen. Ik weet niet hoeveel kinderen daar gesneuveld zijn. Veel.”

Handgranaten

Ook aan Savichevs handen hangt er veel bloed. Hij bekent dat hij meer dan twintig jongeren doodde. “We moesten iedereen van 15 jaar en ouder uitschakelen.” Op de vraag hoeveel burgers hij daar zelf heeft doodgeschoten zegt hij: “Je kan 15-jarige Oekraïners toch moeilijk burgers noemen.”

Savichev geeft ook toe in januari 2023, op bevel van hogere commandanten, samen met zijn kompanen een dertigtal granaten in een kuil te hebben gegooid waarin doden en gewonden lagen. Sommigen kreunden nog, anderen ademden maar zwegen. Nadien hebben we hen allemaal overgoten met benzine en in brand gestoken om sporen uit te wissen.”

In een gesprek dat twee uur duurde, bleven de twee opvallend emotieloos over de gruwelijkheden. Af en toe slaakten ze een zucht. Maar expliciete excuses waren er niet.

Ze zeggen dat ze gestreden hebben voor hun vaderland, dat ze hun plicht hebben gedaan. Uldareov zegt zelfs dat als men hem nodig heeft, hij direct wil terugkeren naar het front om de strijd tegen de Oekraïners verder te zetten.

Onthoofding

Andrej Medvedev, een andere ex-huurling van de Russische paramilitaire Wagner-groep die vluchtte naar Noorwegen, heeft een paar dagen geleden ook al getuigd dat hij Wagner-militieleden herkende op de onthoofdingsvideo die op sociaalnetwerksites circuleert. Ook hij getuigde bij Vladimir Osetsjkin, de oprichter van Gulagu.net.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin heeft altijd ontkend dat zijn militie oorlogsmisdaden pleegt. “Het is oorlog, dan worden mensen gedood. Maar geen burgers en zeker geen onschuldige kinderen”, zo reageerde hij intussen op de getuigenissen.