Zus van stiefvader vermoorde Raul (9) wil niets meer met hem te maken hebben: “Zoiets met een kind doen? Ik wou dat hij mijn broer niet meer was”

“Mijn broer had altijd wel een gewelddadig kantje. Ik weet dat hij zijn ex-vriendin geregeld sloeg. Maar zoiets met een kind doen? Ik vind het verschrikkelijk en wou dat hij mijn broer niet meer was.” De zus en familie van Nicu C. (34), de stiefvader van de kleine Raul (9), zijn in shock nadat de politie vrijdagavond bij hen binnenviel in hun chalet in het Nederlandse Bakel. “Als we toen geweten hadden wat we nu weten, lieten we hem nooit bij onze kinderen.”