Wordt KV Oostende een satellietclub van Newcastle? Rijkste club ter wereld kwam KVO al screenen met oog op mogelijke overname

Wat staat er KV Oostende te wachten? KVO degradeert na tien jaar naar 1B en zowel op sportief als bestuurlijk vlak heerst er chaos. Een afwezige CEO die faalt, enorme salarissen in de spelerskern, een dure tribune… De Amerikaanse eigenaars lijken van plan om de kustclub te verkopen. Daarom bezocht een delegatie van Newcastle het stadion en het oefencomplex. Dat is dankzij Saudisch geld de rijkste club ter wereld.

Het stof van de degradatie dwarrelt nog neer, maar er was toch al hoog bezoek bij KV Oostende. In de Diaz Arena en op het oefencomplex op de Schorre werd een delegatie van Newcastle rondgeleid. Die club is sinds 2021 het speeltje van Mohammed Bin Salman, de kroonprins van Saudi-Arabië. Hij is eigenlijk de machtigste man van dat land, want zijn vader lijdt aan Alzheimer. Al was het uiteraard niet die hoogheid zelf of een andere hoge Saudische pief die afzakte naar Oostende. Het ging slechts om een verkenner van The Magpies die de kustclub kwam screenen met het oog op een potentiële overname.

Newcastle is niet zomaar een club meer sinds Public Investment Fund (PIF) – een Saudisch investeringsfonds – in 2021 350 miljoen betaalde voor 80 procent van de aandelen van de Engelse clubs. De Premier League liet wel onderzoeken of het ethisch kon om geldschieters toe te laten die geconnecteerd zijn aan een land dat al in opspraak kwam voor het schenden van mensenrechten, maar liet de deal finaal toe. Prins Mohammed Bin Salman is de man die er bijvoorbeeld voor zorgde dat vrouwen in Saudi-Arabië mogen autorijden.

Aangezien het Saudische fonds over een vermogen van 376 miljard euro beschikt werd Newcastle toen in één klap de rijkste club ter wereld. Niet voor niets betaalden ze afgelopen zomer nog 70 miljoen aan Celta Vigo voor de Zweedse spits Aleksandar Isak en 37 miljoen aan Lille voor verdediger Sven Botman.

Alexander Isak werd afgelopen zomer door Newcastle weggeplukt bij het Spaanse Real Sociedad voor maar liefst 70 miljoen euro. — © AP

Leningen

Datzelfde Newcastle overweegt nu dus KV Oostende over te nemen als satellietclub op het Europese vasteland. Een beetje zoals The City Group, waartoe ook Man City behoort, dat in een recent verleden Lommel overnam in 1B. De reden is simpel: die Engelse topclubs zoeken teams om jonge buitenlandse talenten te stallen – van Peruvianen tot Nigerianen – omdat die voetballers in België aan een veel minder strenge regelgeving zijn onderworpen. In Engeland krijgen ze dikwijls pas een werkvergunning onder strikte voorwaarden. Dat is ook waarom de eigenaars van andere Premier League-clubs zoals Wolverhampton en Bournemouth onlangs het terrein kwam aftoetsen in Oostende.

Of het straks tot een deal komt moet worden afgewacht, maar wat de potentiële kopers zullen aantreffen is een gedegradeerde, zwalpende club. De Amerikanen die KV Oostende in 2020 kochten, zorgden voor een zootje aan het zeetje. Zij gaven de sleutels van de club in handen van Paul Conway, maar als de Amerikaanse baas op bezoek kwam, zat hij liever te tokkelen op zijn smartphone dan zich bezig te houden met het beleid van de club. Hij had zijn mede-investeerders grote winsten beloofd, maar die schrokken toen ze onlangs 6,2 miljoen moesten storten opdat KV Oostende zijn proflicentie zou halen. Diezelfde Conway ligt daar minder wakker van. Enkele weken geleden werd hij op de match tegen Standard vergezeld door een Amerikaans koppel dat hij finaal overtuigde om een lening te geven aan de kustclub met het oog op de licentie. Op termijn zal KVO die leningen wel moeten terugbetalen aan die mensen, met interest. Tenzij dat allemaal vereffend wordt door een verkoop van de club voor 10 miljoen euro.

© BELGA

Die vraagprijs is natuurlijk niet van de poes. Zeker niet als je naar de spelersgroep kijkt waar eigenlijk alleen Thierry Ambrose, Maxime D’Arpino, Tatsuhiro Sakamoto en Nick Bätzner wat marktwaarde hebben, maar jongens als Dapo Mebude of Ivan Durdov kunnen zelfs niet mee in 1B terwijl ze nog voor jaren vastliggen. Meer nog, die Durdov verdient een riant maandloon. In de Oostendse kleedkamer is/was de loonkloof een enorm probleem. Jongens als Anton Tanghe, Brecht Capon of Guillaume Hubert die met volle overgave wilden vechten voor KVO, verdienen er peanuts in vergelijking met zogenaamde topontdekkingen zoals McGeehan of Rocha die geen voeling hadden met de club en dat ook lieten zien. En dan spreken we soms over een verschil van 20.000 euro bruto meer per maandloon.

Dat onevenwicht werd veroorzaakt door de Executive President Gauthier Ganaye – zelf ook hoog op de loonlijst – die samen met zijn Engelse rechterhand Tom Chambers een hele rits mislukte transfers deed. Hun systeem van datatransfers bleek een grote mislukking. Ganaye blonk bovendien vaak uit in afwezigheid op de club, maar had wel een rechtstreekse lijn met bepaalde spelers om toch info te krijgen over de kleedkamer. Zo werkt het niet.

Tribune

Als KV Oostende straks wordt overgenomen, zal een grote opkuis nodig zijn. Van de trainer zullen de potentiële kopers evenwel geen last hebben. Dominik Thalhammer had nog wel een contract tot 2024, maar door de degradatie naar 1B wordt een clausule geactiveerd waardoor het contract van de Oostenrijker na de slotmatch tegen AA Gent ontbonden wordt. Na een reeks van 10 op 54 kan dat simpelweg niet anders.

Waar clubs als Newcastle zich wel aan kunnen storen is de peperdure tribune. Die behoort nog steeds toe aan oud-voorzitter Marc Coucke en Oostende betaalt zo’n 800.000 euro per jaar aan huur. Wie wil dat in godsnaam betalen als de club in 1B speelt? Die tribune blijft een zware molensteen rond de nek van de kustclub.

Maar zoals gezegd: clubs als Wolverhampton en Bournemouth hebben veel geld en is Newcastle rijker dan pakweg Paris Saint-Germain. De kracht van The Magpies zal zelfs nog toenemen als de club Champions League kan spelen Newcastle staat nu al vierde in de Premier League en plant volgende zomer een heus transferoffensief waarbij grote namen als Declan Rice (West Ham) en Youri Tielemans (Leicester) in het rond vliegen. Wordt KVO dan heel misschien een klein radartje in dat geheel?