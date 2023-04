Haai verdwaald voor strand van Mallorca

Een vrouw maakte videobeelden waarop te zien is hoe de haai vast lijkt te zitten in het zand, maar op eigen kracht terug de zee in zwemt. Het ging om een blauwe haai die in diepere wateren leeft en daarom vooral ver op zee voorkomt. De haaien die bij de kust worden aangetroffen zijn meestal zieke dieren.

Het laatste incident met haaien voor de zuidwestkust van Mallorca vond plaats in juni 2017. Toen werden er op enkele dagen tijd verschillende haaien opgemerkt. Een dier werd gevangen en afgemaakt door de Spaanse kustwacht, wat leidde tot grote verontwaardiging bij dierenrechtenactivisten.