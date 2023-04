EU-ambassadeur thuis aangevallen bij Soedanees geweld

De EU-ambassadeur Aidan O’Hara is aangevallen in zijn huis in de Soedanese hoofdstad Khartoum. In Soedan is het al dagen erg onrustig en vielen al tientallen burgerdoden.

“Enkele uren geleden is de EU-ambassadeur in Soedan aangevallen geweest in zijn woning”, zo maakte Josep Borrell, het hoofd van de Europese diplomatie, bekend in een twitterbericht. Borrell benadrukte dat de Soedanese autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van diplomatieke instellingen en diplomaten in hun land.

Borrell gaf geen verdere informatie omtrent de toestand van de Ier Aidan O’Hara, maar een woordvoerster van de diplomatieke dienst van de EU verklaarde aan het Franse persagentschap AFP dat de EU-ambassadeur “oké” is. Ze voegde eraan toe dat de EU-delegatie niet was geëvacueerd. “De veiligheid van ons personeel is onze prioriteit”, klonk het voorts.

De voorbije dagen is in Soedan het aanslepende conflict tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhane en generaal Mohamed Hamdane Daglo, aanvoerder van de paramilitaire groep RSF (Rapid Support Forces), geëscaleerd. De strijdkrachten van beide kampen maken in de hoofdstad Khartoem gebruik van zware artillerie, tanks en luchtaanvallen.

Eerder op de dag werden onder meer een ziekenhuis beschoten in Khartoum en duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Volgens de Verenigde Naties kwamen bij de gevechten de voorbije drie dagen al meer dan 185 mensen om het leven en raakten ook 1.800 personen gewond.

