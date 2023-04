Tunesische oppositieleider Rached Ghannouchi van Ennahdha-partij opgepakt

De Tunesische autoriteiten hebben maandag de leider van de Ennahdha-partij, een van de voornaamste opposanten van president Kais Saied, opgepakt. De 81-jarige Rached Ghannouchi werd in zijn woning in Tunis gearresteerd en “overgebracht naar een onbekende locatie”, meldde zijn op de islam geïnspireerde partij.

De partij hekelt “deze zeer ernstige ontwikkeling en roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Rached Ghannouchi”, klonk het in een communiqué. De Tunesische autoriteiten zelf gaven voorlopig geen commentaar op het nieuws van de arrestatie.

Ghannouchi’s partij was de grootste toen Saied het parlement in juli 2021 ontbond. De gewezen parlementsvoorzitter zou hebben gezegd dat in Tunesië een burgeroorlog dreigt als de politieke islam zou worden uitgeroeid. Hij moest eerder al in verschillende zaken voor de rechter verschijnen. Ennahdha wordt er door opponenten en een deel van de politieke klasse van verdacht het vertrek van de jihadisten naar conflictgebieden te hebben gefaciliteerd, wat de beweging categoriek ontkent.

Sinds begin februari hebben de autoriteiten van het land al meer dan twintig opposanten en andere belangrijke figuren opgepakt, onder wie ex-ministers, zakenmensen en de eigenaar van de populairste radiozender. De 65-jarige president, die sinds zijn staatsgreep per decreet is gaan regeren, beweert dat deze “terroristen” betrokken waren bij een samenzwering tegen de staatsveiligheid. Plaatselijke en internationale ngo’s hebben de arrestaties al sterk veroordeeld.