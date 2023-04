Avondklok in Indiase dorpen na dodelijke tijgeraanvallen

In zo’n 25 dorpen in India is een avondklok ingevoerd nadat twee mannen vermoedelijk door een tijger werden gedood. Tot nader order is in de dorpen in de noordelijke deelstaat Uttarakhand tussen 19 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends een uitgaansverbod van kracht, berichten Indiase media maandag. Het gevaar bestaat namelijk dat de tijger opnieuw aanvalt en er heerst paniek onder de plaatselijke bevolking.

De autoriteiten hebben intussen camera’s geïnstalleerd om de dieren op te sporen en stuurden gewapende teams op pad om in het gebied te patrouilleren. Er zijn ook kooien opgezet in de dorpen in de hoop de tijger zo te vangen.

Vorige week kwamen in de regio twee oudere mannen om het leven nadat ze naar verluidt door een tijger werden aangevallen. Een van hen zou volgens ooggetuigen aan het werk zijn geweest in een graanveld toen de tijger hem meesleurde en doodde.

Dat tijgeraanvallen in India steeds vaker voorkomen, is een keerzijde van de succesvolle tijgerbescherming in het land. Het merendeel van de bedreigde diersoort leeft in India.