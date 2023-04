Hij ging een bezorgd familielid beschermen, maar werd zelf doodgeschoten op verjaardagsfeest: slachtoffers Dadeville geïdentificeerd

Hoe werd een ‘Sweet Sixteen’-verjaardagsfeest een bloedbad? De politie in Dadeville, in de Amerikaanse staat Alabama, onderzoekt “sterke aanwijzingen” maar vraagt nog steeds de bevolking om hulp om dat te begrijpen. De vier jongeren die om het leven kwamen, zijn intussen allen geïdentificeerd. Onder hen is een jongeman die bezorgde familie kwam beschermen.

De politie vraagt geduld terwijl ze onderzoekt wat zaterdagavond om 22.34 uur precies gebeurde in de Mahogany Masterpiece danszaal in Dadeville. Ze hebben “sterke aanwijzingen”, maar hebben de hulp van de bevolking nodig. Wie beelden of informatie heeft, wordt gevraagd die aan de autoriteiten te bezorgen. “Ik kan dit niet genoeg benadrukken: het is absoluut nodig dat je die met ons deelt”, verklaarde sergeant Jeremy Burkett van het Alabama Law Enforcement Agency.

Familieleden van enkele slachtoffers zeiden dat tijdens het feestje een ruzie was ontstaan die uit de hand liep. Een meisje dat gewond raakte, vertelde dat “de moeder zei dat wie vuurwapens had, moest vertrekken”. “Ze vertrokken niet en vijf minuten later begon de schietpartij”, aldus Taniya Cox. Ze ging naar de achterkant van de ruimte, en er waren “andere schutters”. “Ze zeiden me om uit de weg te gaan, of ik zou neergeschoten worden.”

De dj op het feestje, Keenan Cooper, zei dat hij geen ruzie of onrust opmerkte voor de schietpartij. Hij vertelde wel aan lokale media dat er geruchten rondingen dat iemand een vuurwapen bij zich had. Het feestje werd daarom even stilgelegd om te vragen dat diegene zou vertrekken. “Niemand vertrok en het feest ging verder.” Volgens de dj opende een schutter een uur later het vuur.

Informatie over wie de schutter of schutters zijn, is nog steeds niet bekendgemaakt. Sergeant Burkett verklaarde afgelopen weekend al dat er “niet langer een bedreiging voor de gemeenschap” was, maar het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt of uitgeschakeld. Laat staan wat het motief zou zijn.

Gestorven terwijl ze familie beschermden

Wat wel duidelijk is, is de zware tol van de schietpartij. Liefst 32 personen raakten gewond, van wie er vijf in kritieke toestand blijven. Vier jongeren lieten het leven. De politie maakte maandag hun identiteiten bekend.

Corbin Holston (23). — © IF

Corbin Holston (23) was een onbaatzuchtige” jongeman die meer gaf om zijn familie en vrienden dan om zichzelf en “altijd een beschermer” voor hen probeerde te zijn. Hij was zelf eigenlijk geen gast op het verjaardagsfeest, maar minstens één jonger familielid was er wel aanwezig en had hem gebeld omdat er “een serieuze bezorgdheid” was. “Uit zorg voor andere familieleden, kwam Corbin naar het feest om hun veiligheid te verzekeren, maar helaas kwam hij de verdachten tegen”, vertelde zijn moeder Janett Heard aan nieuwswebsite AL.com. Kort daarna begon de schietpartij. Corbin kon zijn jonger familielid uit de weg trekken voor hij zelf werd doodgeschoten.

Ook Philstavious – Phil – Dowdell (18) stierf terwijl hij een familielid beschermde. Phil was de broer van de jarige Alexis (16). De feestvierders waren van de muziek aan het genieten, toen ze plots schoten hoorden. Er ontstond paniek en mensen liepen in het rond, vertelde ze aan CNN. “En alles wat ik me dan herinner, is mijn broer die me vastgreep en tegen de grond duwde”, terwijl nog geschoten werd.

Philstavious Dowdell (18). — © Facebook

Alexis voelde een plas bloed op de grond, maar zij was ongedeerd. Ze stond uiteindelijk recht en ging naar buiten, waar ze haar gewonde moeder LaTonya Allen en haar stiefvader vond. Toen ze terug naar binnen ging en de lichten aangestoken werden, zag Alexis haar broer gewond op de grond liggen. Ze liep naar hem toe, hield hem vast en zei: “Je bent sterk. Geef niet op, voor mij.” Toen de hulpdiensten aankwamen, vroeg ze hen om de hartslag van haar broer te controleren. “Ze zeiden dat we hem kwijt waren.”

Phil was een laatstejaar aan de Dadeville High School en gold er als “de beste atleet”, volgens zijn coach. Hij deed atletiek en speelde football. Nadat hij over enkele weken zou afstuderen, zou hij met een beurs football gaan spelen aan Jacksonville State University.

Marsiah Collins (19) — © IF

Phils beste vriend Marsiah Collins (19) kwam ook om het leven bij de schietpartij. Net als Phil was hij dol op football spelen en ze gingen vaak naar elkaars matchen kijken. “Die twee deden alles samen”, vertelde zijn vader Martin Collins aan CNN. Marsiah maakte zijn middelbare school af in 2022 en was toegelaten aan de Louisiana State University, maar besloot eerst een sabbatjaar te nemen om aan zijn muziekcarrière te werken en tijd met zijn familie door te brengen. “Marsiah was optimistisch en een liefhebbend persoon die erg gaf om zijn familie.”

Shaunkivia Smith (17) — © RR

Shaunkivia – KeKe – Smith (17) stond net als Phil Dowdell op het punt om af te studeren van Dadeville High School toen ze zaterdag werd doodgeschoten. Ze keek ernaar uit om aan de University of Alabama te gaan studeren, volgens haar nicht. Het meisje dat manager was van sportteams van haar school, was “net als Phil heel, heel bescheiden en had een enorme glimlach”, vertelde hun coach. “Ze maakte voortdurend grapjes en zat gewoon vol leven.” Een vriendin noemde haar “de liefste persoon ooit”.