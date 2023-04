“Datalek bracht band van VS-regering met bondgenoten weinig schade toe”

“Tot nu toe heeft deze ongelukkige verspreiding van geheime informatie niet geleid tot een schending van het vertrouwen of de betrouwbaarheid bij onze partners”, zei Kirby maandag in Washington. Volgens Kirby waarderen die partners de ernst waarmee de VS de kwestie aanpakken.

Op het internet circuleren al weken tientallen geheime Amerikaanse documenten. Die bevatten onder andere informatie over de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne, maar ook details over spionageoperaties van de VS in partnerlanden.

Onderzoek wees in de richting van een 21-jarige militair. Hij wordt ervan verdacht de documenten in een gesloten chatroom te hebben gepubliceerd, van waaruit ze zich zouden hebben verspreid tot ze ook onder de aandacht van de autoriteiten en de media kwamen. De IT-specialist wordt beschuldigd van het zonder toestemming verwijderen, opslaan en doorgeven van geheime informatie en informatie over de nationale veiligheid. Hij werd donderdag gearresteerd en er hangt hem een lange gevangenisstraf boven het hoofd.