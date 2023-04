“Egypte wilde wapens aan Rusland leveren, VS grepen in”

Egypte had bijna raketten aan Rusland geleverd, schrijft The Washington Post op basis van vijf documenten die zijn uitgelekt via de berichtendienst Discord. Een diplomatiek offensief van de Verenigde Staten zou echter een stokje voor die wapenlevering hebben gestoken, stelt de Amerikaanse krant. Egypte pauzeerde de plannen vorige maand en besloot in plaats daarvan artilleriemunitie voor Oekraïne te fabriceren.

Vorige week onthulde The Washington Post al dat de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi in februari met een geheim plan kwam om Rusland 40.000 raketten te leveren. Die onthulling werd gedaan na bestudering van de via sociale media gelekte documenten met geheime en gevoelige defensie-informatie over de oorlog in Oekraïne. Al-Sisi zou de plannen geheim hebben willen houden om “problemen met het Westen te voorkomen”.

Volgens nieuwe documenten waar de Amerikaanse krant de hand op heeft weten te leggen, zou de Egyptische president begin vorige maand hebben besloten Moskou toch geen wapens te leveren. Amerika is volgens The Washington Post de meest genereuze westerse bondgenoot van Egypte en voorziet het land van meer dan 1 miljard dollar (920 miljoen euro) aan militaire steun per jaar.

Dat de VS erin zijn geslaagd Egypte op andere ideeën te brengen is volgens de krant een “diplomatieke overwinning” voor de regering van president Joe Biden. In ruil voor de munitieproductie voor Oekraïne krijgt Egypte volgens de krant “geavanceerde Amerikaanse militaire items”, zonder daarover verder in detail te treden.

Egypte heeft ontkend raketten voor Rusland te produceren.