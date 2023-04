Blinken sprak met Soedanese generaals en riep op tot staakt-het-vuren

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is momenteel in Japan voor een G7-bijeenkomst. — © AFP

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die momenteel in Japan is voor een G7-bijeenkomst, heeft dinsdag met elk van de twee rivaliserende generaals in Soedan contact gehad. Hij benadrukte volgens zijn woordvoerder Vedant Patel onder andere dat er dringend een staakt-het-vuren overeen moet worden gekomen.