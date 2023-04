G7 roepen strijdende partijen in Soedan op tot wapenstilstand en dialoog

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen hebben de strijdende partijen in Soedan opgeroepen om onmiddellijk de wapens neer te leggen en een dialoog op te starten.

De gevechten tussen het Soedanese leger en ‘s lands grootste paramilitaire groepering “bedreigen de veiligheid van de Soedanese burgers en ondermijnen de inspanningen om de democratische overgang in Soedan te bewerkstelligen”, klonk het in de slotverklaring van de G7-bijeenkomst, die dinsdag in het Japanse Karuizawa werd afgesloten.

“We roepen de partijen op om de vijandelijkheden onmiddellijk en zonder voorafgaande voorwaarden te staken. En we roepen alle actoren op om af te zien van geweld, terug te keren naar de onderhandelingstafel en actief stappen te ondernemen om de spanningen te verminderen en de veiligheid van alle burgers, inclusief het diplomatiek en humanitair personeel, te waarborgen”, aldus de deelnemers.

De G7-groep omvat naast Japan, dat momenteel het voorzitterschap verzekert, nog Duitsland, Frankrijk, Italië, Canada, de VS en Groot-Brittannië.