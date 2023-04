President Poetin bezoekt Russische militairen in Cherson en Loegansk: “Ik vind het belangrijk om jullie mening te horen over hoe de situatie evolueert”

In Cherson, in het zuiden van Oekraïne, nam Poetin deel aan een vergadering waar hij rapporten van commandanten van de luchtlandingstroepen, het zogeheten ‘Dnepr’-leger, en andere legeronderdelen over de situatie in de oblasten Cherson en Zaporizja te horen kreeg. In Loegansk, in het oosten van Oekraïne, bezocht Poetin naar verluidt het hoofdkwartier van de nationale garde.

Poetin ontmoette tijdens zijn verrassingsbezoek ook Russische militairen die deelnemen aan de invasie van Oekraïne. Volgens het staatspersbureau Tass zei de president dat hij de ervaringen van de soldaten zelf wilde horen. “Ik vind het belangrijk om jullie mening te horen over hoe de situatie evolueert, om naar jullie te luisteren, om informatie uit te wisselen.”

Tijdstip?

Het is niet duidelijk wanneer de Russische president ter plaatse was, daarover wilde het Kremlin geen informatie kwijt. Volgens het Kremlin waren de bezoeken niet op voorhand gepland. Volgens het Kremlin wenste Poetin de militairen een zalig Pasen, dat in de orthodoxe kerk afgelopen zondag werd gevierd.

Het gaat om het eerste bezoek van Poetin aan Cherson en Loegansk sinds de start van de invasie, meer dan een jaar geleden. Een maand geleden bracht hij wel al een bezoek aan Marioepol, de stad in de oblast Donetsk die in mei vorig jaar na bijzonder zware gevechten in Russische handen viel.

Slechts deels in handen

Rusland heeft de oblasten Cherson en Loegansk geannexeerd, al worden beide regio’s slechts deels gecontroleerd door Russische troepen. Het Russische leger moest zich in november nog terugtrekken uit de stad Cherson, maar heeft sindsdien haar posities op de oostelijke oever van de Dnepr-rivier versterkt in afwachting van het verwachte Oekraïense tegenoffensief.