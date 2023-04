Belgen zamelden vorig jaar recordaantal van 3.717 ton lege batterijen in

In 2022 hebben de Belgen opnieuw massaal hun lege batterijen ingeleverd in de meer dan 24.000 Bebat-inzamelpunten. Bebat kon de teller afsluiten op 3.717 ton ingezamelde batterijen, wat neerkomt op anderhalve keer het gewicht van het Atomium. Hiermee onderscheidt België zich van zijn Europese buurlanden, die een daling vaststellen in hun inzamelactiviteiten, zo laat Bebat dinsdag weten.

De organisatie noteerde een groei van 2 procent van het totale gewicht aan ingezamelde batterijen, wat neerkomt op een stijging van 87 ton ten opzichte van 2021. Het totale aantal op de markt gebrachte batterijen in België is licht gedaald (5 procent), met name zink-koolstof-, alkaline- en zink-luchtbatterijen. Oplaadbare lithiumbatterijen daarentegen zijn met 6 procent gestegen, onder meer door de sterke stijging van het aantal thuisbatterijen.

In 2010 had een Belgisch gezin thuis gemiddeld 107 batterijen liggen. Vandaag zijn dat er 131, waarvan 30​ lege batterijen die binnen kunnen worden gebracht bij een Bebat-inzamelpunt. De Belgen brengen hun lege batterijen gemiddeld twee tot drie keer per jaar naar een van de inzamelpunten.