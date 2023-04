Tim Cook opent eerste Apple-winkel in India

De eerste Apple-winkel opende de deuren in Mumbai, de financiële hoofdstad van het land. Cook kreeg applaus van het winkelpersoneel, terwijl een massa klanten buiten stond aan te schuiven. Donderdag opent een tweede winkel in New Delhi.

Apple was in India – de op een na grootste smartphonemarkt ter wereld – enkel actief met een onlinewinkel en via lokale doorverkopers. Het bedrijf heeft er een marktaandeel van amper 4 procent onder de 700 miljoen smartphonegebruikers. Voor veel Indiërs zijn Apple-producten te duur, en ze verkiezen goedkopere lokale merken of Chinese en Koreaanse producten. Met eigen winkels hoopt het bedrijf er een groter deel van de markt voor zich te winnen.