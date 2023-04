Bestelwagen en brommer branden volledig uit vlak naast gasflessen, nog niet duidelijk of vuur is aangestoken

Mortsel

In de Guido Gezellelaan in Mortsel ter hoogte van traiteur Nuyts zijn afgelopen nacht een bestelwagen en een brommer volledig uitgebrand. Vlak ernaast stonden gasflessen opgeslagen. De brandweer kon vermijden dat die vuur zouden vatten. Het pand ernaast liep ook schade op. Er vielen geen gewonden. Of er sprake is van kwaad opzet, is nog niet duidelijk.