Twee schoolbussen botsen op Gentse buitenring: 6 kinderen lopen verwondingen op

Veel informatie is er nog niet, maar het ging om twee bussen die elkaar aanreden in een kop-staartbotsing: een schoolbus en een bus van De Lijn. Een derde voertuig, een personenwagen, reed daarop achteraan in op de schoolbus.

Er is sprake van zes lichtgewonde kinderen, bevestigt de politie. Drie onder hen moesten naar het ziekenhuis voor verzorging en een medische controle. Ook de chauffeur van een van de schoolbussen en een begeleidster raakten lichtgewond.

Op de R4 is er door het ongeval veel hinder. De rechterrijstrook is afgesloten.