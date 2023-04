Amerikaans diplomatiek konvooi aangevallen in Soedan

Een Amerikaans diplomatiek konvooi is maandag onder vuur genomen in Soedan, maar niemand raakte gewond. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, dinsdag gezegd na afloop van overleg met zijn ambtgenoten van de G7-landen in Japan. Blinken had telefonisch contact met de twee generaals die aan de basis liggen van het zware geweld.