Daarom zat voetbalster Cristiano Ronaldo met gelakte teennagels in zijn sauna

Met nog zeven speeldagen op het programma staat zijn club Al-Nassr tweede in het klassement, op drie punten van leider Al-Ittihad. Voor de komt van Ronaldo stonden ze nog op de eerste plek. De Franse coach Rudi Garcia (59) moest het gelag betalen en werd ontslagen.

Tijd om te herbronnen voor Ronaldo, die dinsdagavond op bezoek met bij Al-Hilal. Dat is de nummer vier uit de stand in de Saudi Pro League. De Portugees ging daarom ontspannen in zijn sauna, met gelakte teennagels dus. Met reden en het was ook niet de eerste keer.

“Veel topatleten doen dit om hun teennagels te beschermen tegen schimmels en bacteriën aangezien ze veel uren verscholen zitten in zweterige schoenen”, verklaart BILD.