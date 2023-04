Geen oorzakelijk verband tussen aanranding meisje (14) op kerkhof en zelfdoding: twee daders moeten niet naar assisen

De twee beklaagden in de zedenzaak van de Westerbegraafplaats moeten niet naar assisen. Volgens het hof van beroep was er geen sprake van een oorzakelijk verband tussen de aanranding en de zelfdoding van het 14-jarige meisje. De beklaagden kregen wel celstraffen opgelegd voor de zedenfeiten.

De zelfdoding van het 14-jarige meisje uit Gavere ging in 2021 als een schokgolf door het land. Het meisje kampte met psychologische problemen en had die dag met een vriend afgesproken op het kerkhof. Volgens het onderzoek wou het meisje met haar vriend praten over haar persoonlijke problemen. Maar ter plaatse bleek de vriend vergezeld door vier andere jongens.

Op de Westerbegraafplaats nam het gesprek een andere wending en werd het meisje betast en op verschillende manieren aangerand, vijf minuten lang. De jongelui zouden van de feiten beelden hebben verspreid via sociale media. Het meisje kreeg enkele van die beelden te zien en stapte, vier dagen na de aanranding, moegestreden uit het leven.

Een vriendin die door het meisje in vertrouwen was genomen, verwittigde daarop de familie. De politie opende een grootschalig onderzoek. Vijf verdachten werden gearresteerd. Drie minderjarigen zitten in een gesloten instelling. Welke straf de twee meerderjarigen moesten krijgen, was lange tijd voer voor discussie.

Geen oorzakelijk verband

Twistpunt was het causaal verband: was de zelfdoding het gevolg van de aanranding? Nee, oordeelde de Gentse raadkamer in januari 2022. De redenering daarachter was dat het meisje al langer met psychologische problemen kampte. Maar de rechter in eerste aanleg vond het causaal verband in juni wél bewezen en verklaarde zich onbevoegd. De zaak moest naar assisen, vond die.

Het hof van beroep in Gent moest zich daardoor nogmaals buigen over de zaak en oordeelde dat van een causaal verband geen sprake was. “Daarvoor zijn onvoldoende bewijzen.” Dat blijkt uit het arrest van dinsdag. De twee beklaagden werden wel veroordeeld tot dertig maanden en achttien maanden celstraf voor de aanranding. Voor de eerste drie maanden effectief.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be