SpaceX onderneemt donderdag nieuwe poging om Starship te lanceren

© ABACA via Reuters Connect

Ruimtevaartbedrijf SpaceX doet donderdag een nieuwe poging om de grootste raket aller tijden te lanceren. Het is de bedoeling dat de Starship tussen 15.28 uur en 16.30 uur Belgische tijd opstijgt vanaf een lanceerbasis in de staat Texas. Daarna maakt hij een testvlucht van ongeveer anderhalf uur. De lancering werd maandag afgeblazen omdat een ventiel aan boord was bevroren.