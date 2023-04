Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: discussie over abortustermijn “is geen crisis waard”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil de regering niet in een crisis storten vanwege de abortusdiscussie. Dat heeft hij gezegd op Radio 1. De socialisten zijn het niet eens met het voorstel van CD&V om de termijn voor een vrijwillige zwangerschapsafbreking beperkt op te trekken tot veertien weken, maar “elke stap die we dichter kunnen zetten voor een betere omkadering en begeleiding van vrouwen zal Vooruit nemen”, verduidelijkt de partij.

De christendemocraten laten hun verzet tegen de versoepeling van de abortuswetgeving varen, liet CD&V-Kamerlid Els Van Hoof maandagavond weten. De partij gaat niet helemaal mee met het voorstel van de progressieve coalitiepartners om de maximumtermijn voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit te breiden van twaalf tot achttien weken, maar kan zich wel vinden in een termijn van veertien weken. Om die versoepeling te omkaderen vragen de christendemocraten ook gratis langdurige anticonceptie.

Kritiek

De coalitiepartners zijn niet allemaal even enthousiast over de opening van CD&V. Groen-covoorzitster Nadia Naji noemde de termijn van veertien weken al snel “onvoldoende”, Vooruit-fractieleidster in de Kamer Melissa Depraetere had het over “nattevingerwerk”. Beide partijen houden vast aan de termijn van achttien weken, waar ook de door de regering gevraagde wetenschappelijke experten het volgens hen over eens zijn. Open VLD reageerde iets gematigder, en had het over “een stap in de goede richting”.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau lichtte het standpunt van zijn partij dinsdag nog eens toe in ‘De Ochtend’. “Het is mij geen crisis waard”, klonk het, al blijft Vooruit in principe wel achter de verlenging tot achttien weken staan, en verwijt Rousseau de christendemocraten de boel te hebben vertraagd door een onderzoek te eisen om er vervolgens geen rekening mee te houden. De socialisten stellen zich constructief op, licht de partij toe. “Elke stap die we dichter kunnen zetten voor een betere omkadering en begeleiding van vrouwen, zal Vooruit nemen”, klinkt het.

Het expertenrapport wordt dinsdag besproken in de Kamercommissie Justitie.