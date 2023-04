Rivaliteit staat in vuur en vlam: Real Madrid reageert met opmerkelijke video op aantijgingen Barcelona-voorzitter

De affaire barstte los toen Spaanse media berichtten dat Barcelona tussen 2001 en 2018 meer dan 7,3 miljoen euro zou hebben betaald aan een bedrijf dat eigendom is van José Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Spaanse media suggereerden dat de Catalaanse topclub zo probeerde invloed te hebben op scheidsrechterszaken. De ethische commissie van de Europese voetbalbond UEFA liet intussen weten de ‘zaak-Negreira’ te onderzoeken en ook het Openbaar Ministerie in Barcelona startte een procedure. Grote rivaal Real Madrid sloot zich aan bij het dossier als “benadeelde partij”.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta verdedigde zijn club maandag in een lang statement. Volgens Joan Laporta heeft zijn club “nooit iets gedaan om een sportief voordeel te bekomen”. Volgens hem gaat het om een “beschadigingsoperatie” tegen Barcelona. Nog volgens Laporta is onder andere Real Madrid ook niet clean geweest. De club zou volgens hem nauwe banden hebben gehad met het fascistische regime van Franco. Volgens Laporta weet “iedereen dat Real Madrid werd bevoordeeld door de arbiters. Het was de club van het regime.”

Real stuurde vervolgens als reactie niet een verklaring van zijn voorzitter Florentino Pérez de wereld in, maar zette de media-afdeling aan het werk. Het resultaat is een filmpje van ruim vierenhalve minuut op social media, waarin eerst de uitspraken van Laporta zijn te zien. Daarna volgen er allemaal beelden die wijzen op een goede relatie tussen de Catalanen en Franco. Ook worden de vele prijzen die Barcelona won in die periode aangehaald.