Heraanleg kostte 4 miljoen euro, nu wil kustgemeente laan opnieuw inrichten: “De tegelkeuze bleek niet de juiste”

De vorige heraanleg van de Zeelaan werd in 2011 uitgevoerd en kostte 4 miljoen euro. Niet veel later begonnen de problemen. Mensen gleden uit over de tegels en er begonnen stukken af te breken. “Het studiebureau had die keramische tegels op beton aangeraden, maar dat bleek niet de juiste keuze te zijn geweest”, blikt huidig schepen Wim Janssens (ACT!E) daarop terug. “Tijdens de vorige legislatuur werden de werken helaas opgeleverd, waardoor we niets meer konden doen. Naar een mogelijke schadevergoeding konden we fluiten.”

Budget van 1,7 miljoen

Na de vertraging van corona staat de heraanleg voor dit najaar gepland. Er is een budget van 1,7 miljoen euro ingeschreven in het meerjarenplan. Bij de vernieuwing van de Zeelaan moeten veel knopen worden doorgehakt. “Dit gaat van de keuze van de soort tegels tot de inrichting met vuilnisbakken en fietsenstallingen. Parkeren en de veiligheid van voetgangers en fietsers wordt bekeken. De terrassen worden besproken, maar ook de afwerking met groen. Ten slotte gaat het ook over kunst en erfgoed.”

Meedenkers

Op basis van de input van een groep van bewoners, handelaars en horeca-uitbaters uit de Zeelaan, de zogenaamde meedenkers, gingen de ontwerpers aan de slag om de nieuwe Zeelaan uit te tekenen. “De eerste concepttekeningen van de ontwerpers zullen te zien zijn op een infomarkt voor alle geïnteresseerde burgers”, aldus burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B). “Ook dan krijgt iedereen nog de kans om zijn of haar mening te delen. In juni worden de definitieve plannen goedgekeurd door de gemeenteraad en in het najaar starten de werken.”

Iedereen is welkom op de infomarkt op dinsdag 25 april van 14 tot 20 uur in de OLV-kerk. Inschrijven is verplicht en kan op de gemeentelijke website of op het nummer 058-42.89.33.