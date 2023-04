Opstandige generaal in Soedan stemt in met staakt-het-vuren, regeringsleger weet van niets en heeft het over “nakende verpletterende overwinning”

De Soedanese generaal Mohamed Hamdan Dagalo, de leider van de paramilitaire Rapid Support Forces, zegt in te stemmen met een tijdelijk humanitair staakt-het-vuren van 24 uur. In een reeks berichten op Twitter zegt hij daarmee in te gaan op de oproep van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en “andere bevriende naties”. Het Soedanese regeringsleger zegt niet op de hoogte te zijn.

De generaal tweette de aankondiging terwijl het geweld in hoofdstad Soedan verdergaat. Het openbaar leven in de stad ligt sinds zaterdag zo goed als stil. Een staakt-het-vuren moet het mogelijk maken dat burgers en gewonden geëvacueerd kunnen worden.

Het Soedanese leger zegt “niet op de hoogte te zijn van enige coördinatie met de bemiddelaars en de internationale gemeenschap” over de wapenstilstand. Volgens het leger zijn de gevechten in een “beslissend stadium” beland, en de paramilitairen worden ervan beschuldigd het voorgestelde staakt-het-vuren te gebruiken “om de verpletterende nederlaag te verdoezelen die ze binnen enkele uren zullen lijden”.

Er zijn de voorbije dagen al verschillende pogingen geweest om een wapenstilstand tot stand te brengen, maar die mislukten telkens. Blinken liet maandagnacht weten dat hij contact heeft gehad met Dagalo en zijn rivaal, de Soedanese president en leider van het reguliere leger Abdel Fattah al-Burhane, en beide mannen had opgeroepen om de wapens alvast tijdelijk neer te leggen. Bij het geweld zijn inmiddels al ruim 180 doden en 1.800 gewonden gevallen.

VN: “Buitenlanders en diplomaten doelwit van geweld”

Militairen in de hoofdstad Khartoem viseren inmiddels gebouwen waar diplomaten en ngo-medewerkers wonen, schrijven de Verenigde Naties in een interne nota die persagentschap Bloomberg kon inkijken. Volgens de nota gaat het om troepen die zouden behoren tot de Rapid Support Forces. “Ze vallen de woningen van expats binnen, scheiden mannen en vrouwen en nemen hen weg”, klinkt het. Er is melding gemaakt van een incident waarbij een vrouw verkracht werd.

Eerder op dinsdag meldde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken al dat een Amerikaans diplomatiek konvooi onder vuur was genomen, en maandag kondigde Brussel aan dat de EU-ambassadeur in Soedan thuis was aangevallen. Afgelopen weekend werden al drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma in het westen van Darfoer omgebracht. De VN maakt in de memo ook nog melding van de ontvoering van twee Nigerianen die voor een internationale organisatie werken.