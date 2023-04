De Lijn vraagt meer respect voor personeel in nieuwe campagne: “Van onze medewerkers blijf je af”

De Lijn vraagt in een nieuwe bewustmakingscampagne om hun medewerkers met respect te behandelen en de toenemende agressie tegen te gaan. Op de bussen en online worden daarom boodschappen verspreid van werknemers die getuigen over wat hen drijft in hun vrije tijd. “Want de medewerkers van De Lijn zijn meer dan hun job”, klinkt het bij de openbaarvervoermaatschappij.