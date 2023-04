Fox News riskeert megaboete van 1,6 miljard dollar: verspreidde nieuwszender bewust leugens over verkiezingen?

“Historisch” is misschien niet het gepaste woord. Maar de presidentsverkiezingen van 2020 hebben toch veel teweeggebracht in de Verenigde Staten. En dat heeft meer te maken met de verliezer dan met de winnaar. Donald Trump weigerde toe te geven dat de democratische kandidaat Joe Biden de presidentsverkiezingen had gewonnen. Volgens Trump waren de verkiezingen “gestolen” en klopte de stemmentelling niet. Een stelling die later onder meer leidde tot de bestorming van het Capitool. (lees verder onder de foto)

Er was heel wat te doen rond de stemmentelling in de presidentsverkiezingen van 2020. — © AFP

Eén van de concrete claims was dat stemcomputerfabrikant Dominion stemmen zou hebben gemanipuleerd in het voordeel van Trump. Een leugen, zo bleek al vrij snel, maar wel één die voor enorme reputatieschade heeft gezorgd voor Dominion waardoor het bedrijf naar eigen zeggen opdrachten heeft misgelopen. De stemcomputerfabrikant wijst daarvoor met een beschuldigende vinger naar Fox News, omdat die zender een platform zou hebben gegeven aan de leugens van het Trump-kamp en er zelfs sommige (neutrale) journalisten zich openlijk achter die leugens zouden hebben geschaard.

Hoge lat

Dominion eist nu een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar van het bedrijf boven Fox News. Of het mediabedrijf ook effectief veroordeeld wordt, valt af te wachten. De lat ligt namelijk hoog: er moet niet alleen bewezen worden dat de verspreide claims over Dominion onwaar zijn – zoveel is eigenlijk al duidelijk –, de stemcomputerfabrikant moet ook kunnen aantonen dat Fox News wist dat het leugens waren en dat ze dus bewust desinformatie hebben verspreid.

Geen evidente opdracht voor de advocaten van Dominion, maar ze maken zich sterk dat ze een stevig dossier hebben. Als bewijsmateriaal heeft Dominion onder meer beslag kunnen leggen op de interne communicatie van Fox News in de dagen na de verkiezingen. Het gaat over mailverkeer en tekstberichten tussen verschillende journalisten en managers.

Zo noemde Rupert Murdoch, de grote man achter Fox News, Donald Trump en zijn advocaat Rudy Giuliani “in toenemende mate waanzinnig” geworden met hun claims over stemfraude. Andere journalisten hadden het over Sidney Powell, een andere advocate uit het Trump-kamp die de verkiezingsuitslagen ongedaan probeerde te maken. “Ze liegt. Ik heb haar betrapt. Het is gewoon te gek voor woorden”, schreef politiek verslaggever Tucker Carlson naar een producer. (lees verder onder de foto)

De bekende presentator Tucker Carlson stuurde naar een collega dat hij een advocate uit het Trump-kamp had betrapt op liegen. — © Getty Images

Lastminute onderhandelingen

Het zijn berichten die uitgebreid besproken en geanalyseerd zullen worden tijdens het proces dat naar verwachting een zestal weken zal duren. Of Fox News uiteindelijk veroordeeld wordt of niet, heeft niet alleen gevolgen voor het bedrijf zelf, ook andere media zullen de zaak met argusogen volgen. De rechts-conservatieve nieuwszender ziet de beschuldigingen als een aanval op de persvrijheid. In die zin kan deze zaak dan ook een belangrijk precedent scheppen voor toekomstige rechtszaken tegen mediabedrijven.

Oorspronkelijk stond de start van het proces maandag al gepland, maar in laatste instantie werd beslist om toch uit te stellen naar dinsdag. De reden daarvoor is niet officieel gecommuniceerd, maar volgens The Wall Street Journal heeft het te maken met een ultieme poging van Fox News om de rechtszaak te ontlopen. Fox News en Dominion zouden de laatste dagen nog onderhandeld hebben om alsnog tot een minnelijke schikking te komen. Het lijkt erop dat die poging op niets is uitgedraaid.