Eén op drie melkkoeien loopt mank: “Dierenwelzijn in veeteelt kan en moet beter”

Zowat één op de drie melkkoeien in Vlaanderen loopt mank, en bij bijna alle varkens wordt de staart nog gecoupeerd terwijl dat door Europese regelgeving verboden is. Die cijfers bewijzen volgens de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn dat er qua dierenwelzijn – ondanks de geleverde inspanningen – nog flink wat ruimte voor verbetering is in de intensieve veeteelt. In een advies dringt de Raad erop aan de hervorming van de landbouw aan te grijpen “om het dierenwelzijn sterk te verbeteren”.

De intensieve veeteelt is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, vooral in geïndustrialiseerde landen en regio’s zoals Vlaanderen. Door die evolutie werden steeds meer dieren op een beperkte binnenoppervlakte geplaatst. Dat veroorzaakt niet alleen een grotere gevoeligheid voor bepaalde ziekten en aandoeningen. Door die intensivering werd het dier ook “geïnstrumentaliseerd tot een middel om efficiënt eiwitten te produceren”. De aandacht voor het welzijn van de dieren werd ondergeschikt.

De veehouderij heeft de voorbije jaren volgens de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn wel inspanningen gedaan om de aandacht voor dierenwelzijn op te krikken. Zo is er bijvoorbeeld een verbod op klassieke batterijkooien bij leghennen, zijn er steeds meer moderne ligboxen en vrijloopstallen of wordt de omgeving van dieren verrijkt. Daarnaast is ook de handhaving van de overheid verscherpt.

Maar volgens de Raad is er nog werk aan de winkel. Ze verwijst daarvoor naar enkele cijfers: zo haalt 15 procent van de levend geboren biggen de speenleeftijd niet (28 dagen, de leeftijd waarop ze gescheiden worden van de moeder), is 30 procent van de melkkoeien matig tot ernstig mank en hebben bijna 4 op de 5 vleeskippen voetzoolletsels.

“Het dierenwelzijn in de intensieve veeteelt kan en moet beter”, concludeert de Raad. Dierenwelzijn moet volgens de Raad “hoog op de agenda staan in het debat over de toekomst van de landbouw, naast de socio-economische belangen en de impact op het milieu”. “Een hervorming van de landbouw moet ook aangegrepen worden om het dierenwelzijn sterk te verbeteren”, klinkt het nog.