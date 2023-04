Zweedse international voor Antwerp: Ondrejka vanaf deze zomer op de Bosuil

We zijn pas april, maar met Jacob Ondrejka legt Antwerp nu al zijn eerste zomeraanwinst vast. De vleugelaanvaller van Elfsborg, die ook in de belangstelling van AZ Alkmaar uit Nederland en Besiktas uit Turkije stond, kwam al op bezoek in Deurne-Noord en staat op het punt om een meerjarig contract te tekenen. Volgens onze informatie kan de deal niet meer afspringen: Antwerp zou ongeveer 1,5 miljoen euro betalen.

Ondrejka is op jonge leeftijd doorgebroken bij Landskrona BoIS, waar Elfsborg hem wegplukte. Hij is een jeugdinternational bij de U21 en mocht ook al debuteren voor de A-ploeg: tegen IJsland in januari scoorde hij de 2-1.

Uw krant sprak eerder over Ondrejka met Petter Landén, een Zweedse journalist van de krant Expressen. “Jullie kennen Christian Wilhelmsson van bij Anderlecht. Wel, qua stijl lijkt Jacob een beetje op hem. Hij is evengoed een rappe vleugelaanvaller met een goede dribbel in de benen. Hij heeft een indrukwekkende versnelling en een techniek die boven het gemiddelde ligt. Bij Elfsborg is hij een smaakmaker. Jacob heeft veel potentieel. Toch mogen jullie niet meteen verwachten dat hij de nieuwe Gouden Schoen wordt. In het verleden is vaak gebleken dat de stap voor Zweden naar de Belgische competitie best groot is. En Jacob is pas twintig. Gun hem een aanpassingsperiode, maar dat neemt niet weg dat hij een troef zal zijn voor Antwerp.”

Ondrejka is op de Antwerpse radar gekomen via de scouting. Het mag duidelijk zijn dat dat departement sinds de komst van Marc Overmars steeds nadrukkelijker benut wordt.