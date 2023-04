Grembergen

Sandra Raemdonck (45) en haar partner Koen Boone (45) wonen momenteel in de garage van hun bungalow in de Lijsterlaan in Grembergen. De aannemer die ze hadden om het huis rolstoelvriendelijk te verbouwen, liet hen stikken. Het koppel is naar de rechter gestapt, want ze betaalden al 53.000 euro aan voorschotten.