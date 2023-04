Vijftig arrestaties bij ontmanteling van drugsnetwerk in Spanje

De Spaanse politie heeft in het zuidwesten van het land een drugsnetwerk opgerold dat verschillende Europese landen van cocaïne en hasj zou hebben voorzien. Bij verschillende operaties werden in totaal 50 mensen gearresteerd en bijna zeven ton drugs in beslag genomen.

Bij ‘Operation Castle’, die vorig jaar van start ging, werkte de politie samen met de veiligheidsdiensten van Frankrijk, Groot-Brittannië en Portugal en met Europol.

De bende opereerde vanuit de provincies Huelva en Cádiz, maar had ook vestigingen in Portugal en de Canarische Eilanden. Naar verluidt verkocht de bende verdovende middelen afkomstig uit Marokko en Latijns-Amerika in grote delen van Europa.

In totaal werd bijna twee ton cocaïne en 4,8 ton hasj in beslag genomen. Daarnaast werden twee speedboten, zes voertuigen, elektronische apparatuur en een grote hoeveelheid communicatieapparatuur in beslag genomen.