SERV: “Arbeidsomstandigheden in Vlaanderen gaan erop achteruit”

In vijftien jaar tijd is de belasting tijdens het werk toegenomen. Sinds 2013 is er bovendien een stijging van de werkdruk en van de emotionele en fysieke belasting. Dat blijkt uit een analyse op basis van de werkbaarheidsmonitor 2004-2019 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

In 2004 werkte 12,1 procent van de werknemers onder fysiek belastende arbeidsomstandigheden, in 2013 was dat 12,9 procent en in 2019 steeg dat naar 15,3 procent. De SERV wijst erop dat een hoge fysieke belasting de werkbaarheid van een job aantast. Meer werknemers worden psychisch vermoeid, verliezen hun motivatie of hebben het moeilijker om werk en privé in balans te houden.

Er is sprake van overbelasting als de spieren en gewrichten in de rug, schouders en armen intensief worden gebruikt tijdens bijvoorbeeld het verplaatsen van producten. Als een werknemer net te weinig beweegt en te lang stilzit, kan er sprake zijn van onderbelasting. Zowel over- als onderbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten.

In de werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV wordt naar acht elementen van fysieke belasting gepeild. Tussen 2004 en 2019 was er een opvallende toename van het aandeel werknemers die tijdens het werk te maken hebben met lawaaihinder (+3,2 procentpunt), gevaarlijke stoffen (+0,7 procentpunt), lichamelijk zware taken (+3,9 procentpunt), ongemakkelijke of inspannende werkhoudingen (+3,9 procentpunt) en repetitieve hand/armbewegingen (+2,5 procentpunt).

Op twee vlakken is er wel een positieve evolutie opgemerkt. Het aandeel werknemers dat tijdens het werk geconfronteerd wordt met trillingen van werktuigen/machines en extreme temperaturen daalde met respectievelijk 2,3 procentpunt en 1,4 procentpunt.