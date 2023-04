Gouverneur Florida wil wraak nemen op Disney: “Een nieuwe gevangenis naast het pretpark? Alles is mogelijk”

Ron DeSantis, gouverneur van Florida, kondigde maandag op een persconferentie aan dat hij stappen zal ondernemen als vergelding voor Disney’s pogingen om onder het staatstoezicht uit te komen.

Hij noemde de acties van Disney “a sham” (een schijnvertoning) en opperde verschillende ideeën om Disney tot de orde te roepen, van een belastingverhoging op de hotels tot het ontwikkelen van het gebied naast het park. “Wat dat moet worden? Een staatspark misschien? Of misschien een pretpark? Iemand opperde zelfs Misschien heb je een nieuwe staatsgevangenis nodig, en wie weet? De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Langlopende vete

Het is de laatste ontwikkeling in een vete die ontstaan is nadat toenmalig Disney-directeur Bob Chapek zich in maart 2022 uitsprak tegen de “don’t say gay”-wet. Die limiteert het bespreken van genderidentiteit en seksualiteit in basisscholen. Op hetzelfde moment besloot Chapek ook om de politieke donaties van het bedrijf te pauzeren.

In februari probeerde DeSantis al na een lange juridische strijd om de raad die de ontwikkeling van Disney World overziet te ontslaan en te vervangen door Republikeinsgezinden. Het ontslaggevende bestuur probeerde dat te ontwijken door de controle over te dragen aan het bedrijf zelf. DeSantis, die zich waarschijnlijk kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen, zag dit als een vernedering. (lees verder onder de foto)

Republikeinen zijn niet te spreken over het verzet van Disney tegen de “Don’t say gay”-wet in Florida. — © REUTERS

“Een bedrijf heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, net als individuen”, klinkt het bij Robert A. Iger, Disney’s huidige directeur. “De gouverneur is heel boos geworden over Disney’s positie en het ziet ernaar uit dat hij besloten heeft om wraak te nemen op de raad van bestuur voor het uitoefenen van een grondrecht. Dat lijkt me heel erg fout.”

Grootste private werkgever

Disney World zorgt voor ongeveer 75.000 banen en trekt elk jaar zo’n 50 miljoen bezoekers. Dat maakt het de grootste private werkgever in de staat, waardoor ze een aantal privileges hebben kunnen onderhandelen. Ook die staan opnieuw ter discussie in de strijd met DeSantis.

“Ik ga niet toestaan dat een woke bedrijf uit Californië onze staat gaat runnen”, zei Desantis vorig jaar al. “Disney is te veel te lang goed weggekomen met deze speciale deals met de staat Florida.” Er kwam nog geen reactie van Disney op deze laatste plannen van de gouverneur.