Tunesische autoriteiten sluiten kantoren van islamistische Ennahda-partij

De Tunesische autoriteiten hebben dinsdag over heel het land de kantoren gesloten van de islamitisch-fundamentalistische beweging Ennahda. Maandag al werd Rached Ghannouchi, de 81-jarige leider van de partij, opgepakt in zijn woning in Tunis.

De Tunesische president Kais Saied pleegde in juli 2021 een staatsgreep. Ennahda was toen de grootste partij, en Ghannouchi was voorzitter van het ontbonden parlement. Die laatste stelde het voorbije weekend in Tunesische media dat er in Tunesië een burgeroorlog dreigt als de politieke islam, waaruit zijn partij is ontsproten, zou worden uitgeroeid. Een bron binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft intussen bevestigd dat de arrestatie van Ghannouchi in verband staat met die uitspraken.

Sinds begin februari hebben de Tunesische autoriteiten al meer dan twintig opposanten en andere belangrijke figuren opgepakt, onder wie ex-ministers, zakenmensen, en de eigenaar van de populairste radiozender. De 65-jarige Saied, die sinds zijn staatsgreep per decreet regeert, beweert dat “deze terroristen” betrokken waren bij “een samenzwering tegen de staatsveiligheid”.

Saied heeft een grondwetsherziening doorgevoerd, waardoor nu een extreem presidentieel systeem van kracht is, ten koste van het parlement dat geen echte bevoegdheden meer heeft.